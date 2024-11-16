Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 14:00 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Tatvan-Elazığ seferi yapan yolcu treni, Muş'a bağlı Tandoğan köyü yakınlarında hemzemin geçitte Ali Özmen idaresindeki 09 RS 244 plakalı kamyonete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kamyonette sıkışan sürücü Özmen ve Ömer Tuğlacı, ekipler tarafından yaralı olarak çıkarıldı.

        İlk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özmen, müdahale rağmen kurtarılamadı.

        Kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesi, tiner içirip öldürmüştü! Babanın ifadesi ortaya çıktı!
        Annesi, tiner içirip öldürmüştü! Babanın ifadesi ortaya çıktı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        İran'dan Musk görüşmesine yalanlama
        İran'dan Musk görüşmesine yalanlama
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        Salda'da kuraklık alarmı: 3 ayda 20 metre!
        Salda'da kuraklık alarmı: 3 ayda 20 metre!
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları

        Benzer Haberler

        Muş'ta akraba aileler arasındaki husumet sonlandırıldı
        Muş'ta akraba aileler arasındaki husumet sonlandırıldı
        "Muş Altın Lale Ödülleri" sahiplerini buldu
        "Muş Altın Lale Ödülleri" sahiplerini buldu
        Muş'ta 11 bin fidan toprakla buluşturuldu
        Muş'ta 11 bin fidan toprakla buluşturuldu
        Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerini sürdürdü
        "Gazozuna maç" organizasyonlarıyla çocukları spora yönlendiriyorlar
        "Gazozuna maç" organizasyonlarıyla çocukları spora yönlendiriyorlar
        Malazgirt'te fidan dikme etkinliği düzenlendi
        Malazgirt'te fidan dikme etkinliği düzenlendi