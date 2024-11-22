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        Bulanık'ta "Öğretmenler Hatıra Ormanı" oluşturuldu

        Muş'un Bulanık ilçesinde "Öğretmenler Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:11 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:13
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        Bulanık'ta "Öğretmenler Hatıra Ormanı" oluşturuldu
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        Muş'un Bulanık ilçesinde "Öğretmenler Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Güllüova Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, 24 Kasım Öğretmen Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenledikleri söyledi.

        Öğretmenler adına hatıra ormanı oluşturduklarını belirten Tunçel, bundan sonraki yıllarda da fidan dikimine devam edeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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