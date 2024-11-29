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        Bulanık'ta emekli öğretmenler için program düzenlendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde emekli öğretmenler bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 13:13 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:13
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        Bulanık'ta emekli öğretmenler için program düzenlendi
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        Muş'un Bulanık ilçesinde emekli öğretmenler bir araya geldi.

        Bulanık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, emekli öğretmenler için program düzenledi.

        Yuca, programda yaptığı konuşmada, emekli öğretmenleri unutmadıklarını söyledi.

        Emekli öğretmenlerin ilçenin eğitim ve öğretimine önemli katkı sağladığını belirten Yuca, "Sizler bu ilçenin eğitim öğretimine çok değer verdiniz. Eğitim ve öğretim açısından bize verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ederim. Sizin bıraktığınız yerden aynı şevk ve heyecanla devam edeceğiz." diye konuştu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Tunçel ise "Buradaki bütün öğretmen arkadaşlarımız emektar. Yıllarca beraber çalıştık. Onların haklarını ödeyemeyiz." dedi.

        Emekli öğretmen Mehmet Bakır Selvi de programı düzenleyenlere teşekkür etti.

        Programa, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ve Aile Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Mihran Yaman katıldı.

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