Bulanık'ta emekli öğretmenler için program düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde emekli öğretmenler bir araya geldi.

Bulanık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, emekli öğretmenler için program düzenledi.

Yuca, programda yaptığı konuşmada, emekli öğretmenleri unutmadıklarını söyledi.

Emekli öğretmenlerin ilçenin eğitim ve öğretimine önemli katkı sağladığını belirten Yuca, "Sizler bu ilçenin eğitim öğretimine çok değer verdiniz. Eğitim ve öğretim açısından bize verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ederim. Sizin bıraktığınız yerden aynı şevk ve heyecanla devam edeceğiz." diye konuştu.