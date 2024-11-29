Muş'ta kurumlara ait kömürlerin satılmasına ilişkin operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurumlarına ait kömürleri üçüncü kişilere satarak haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlattı.

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