AK Parti Bulanık 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

Gençlik merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, yaptığı konuşmada, gelecek kuşaklara iyi bir ülke bırakmak istediklerini söyledi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Fırat, "Gelecek kuşaklara, çocuklarımıza barış dolu bir Türkiye bırakmalıyız. Bu mesuliyet bizim gibi siyasetçilerin sırtındadır. İnşallah bugünlerde ülkemizde iyi şeyler meydana gelecek." dedi.