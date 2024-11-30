Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        AK Parti Bulanık 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 14:26 Güncelleme: 30.11.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bulanık 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

        Gençlik merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

        AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, yaptığı konuşmada, gelecek kuşaklara iyi bir ülke bırakmak istediklerini söyledi.

        Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Fırat, "Gelecek kuşaklara, çocuklarımıza barış dolu bir Türkiye bırakmalıyız. Bu mesuliyet bizim gibi siyasetçilerin sırtındadır. İnşallah bugünlerde ülkemizde iyi şeyler meydana gelecek." dedi.

        AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise "Bütün ilçelerimizde sıcak asfalt yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. İçme suyu sıkıntılarını gidereceğiz. Eksik olan yatırımlarımızı tamamlayacağız. Bulanık ilçesindeki bütün eksikleri ilçe başkanımızla birlikte çözeceğiz." diye konuştu.

        Kongreleri önemsediklerini dile getiren AK Parti İl Başkanı Melik Emre de yeniden ilçe başkanlığına seçilen Tahir Korkmaz'ı tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! İşte istenen ceza!
        Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! İşte istenen ceza!
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Sahte içki kabusunda ölüm kuryesi detayı!
        Sahte içki kabusunda ölüm kuryesi detayı!
        Bursa'daki uçak kazasında hapis istemi
        Bursa'daki uçak kazasında hapis istemi
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Vedat Milor 'izinsiz' fotoğraflara isyan etti: Ben maymun değilim
        Vedat Milor 'izinsiz' fotoğraflara isyan etti: Ben maymun değilim
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Muş'ta farklı dönemlere ait tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakal...
        Muş'ta farklı dönemlere ait tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakal...
        Muş'ta kurumlara ait kömürlerin satılmasına ilişkin operasyonda 5 şüpheli t...
        Muş'ta kurumlara ait kömürlerin satılmasına ilişkin operasyonda 5 şüpheli t...
        Bulanık'ta emekli öğretmenler için program düzenlendi
        Bulanık'ta emekli öğretmenler için program düzenlendi
        Güzeldağ Kayak Merkezi'nde yeni sezon için yağış bekleniyor
        Güzeldağ Kayak Merkezi'nde yeni sezon için yağış bekleniyor
        Muş'ta kış tedbirleri, TAMP ve İRAP toplantıları yapıldı
        Muş'ta kış tedbirleri, TAMP ve İRAP toplantıları yapıldı
        Muş'ta kar yağışıyla küçükbaş hayvan sürüleri mezralardan köylere indirildi
        Muş'ta kar yağışıyla küçükbaş hayvan sürüleri mezralardan köylere indirildi