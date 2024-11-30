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        Bulanık Kaymakamı Koşansu esnafı ziyaret etti

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:24 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:44
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        Bulanık Kaymakamı Koşansu esnafı ziyaret etti
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        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, esnafı ziyaret etti.

        Koşansu, Küçük Sanayi Sitesi'nde işletme sahipleriyle bir araya geldi.

        Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Koşansu, esnafın ilçenin gelişmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

        Küçük şehirlerde esnaflık yapmanın zorluklarına değinen Koşansu, iş yeri sahiplerine çalışmalarında başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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