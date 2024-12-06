Muş Valisi Çakır'dan Muşspor Store'ye ziyaret

Muş Valisi Avni Çakır, Muşspor Store'yi ziyaret etti.

Satışlar hakkında bilgi alan Vali Çakır, gazetecilere, üçüncü ligde mücadele eden Muşspor'un bu sene ikinci lige çıkacağına inandığını söyledi.

Taraftarın her zaman takımını destekleyeceğini belirten Çakır, "Seyirci iyi ve kötü günde takımının yanında olan insan demek. Muşspor camiası olarak her zaman takımımızın yanında olmamız gerekiyor. Aslında çok da güzel oynuyoruz ama son dakikalarda yediğimiz gollerle beraberlikle kalan bir takım haline gelmiştik. Geçen hafta bu durumu kırdık. Bu hafta sonu da önemli bir maçımız var." dedi.