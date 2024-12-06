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        Muş Valisi Çakır'dan Muşspor Store'ye ziyaret

        Muş Valisi Avni Çakır, Muşspor Store'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 19:04 Güncelleme: 06.12.2024 - 19:08
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        Muş Valisi Çakır'dan Muşspor Store'ye ziyaret
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        Muş Valisi Avni Çakır, Muşspor Store'yi ziyaret etti.

        Satışlar hakkında bilgi alan Vali Çakır, gazetecilere, üçüncü ligde mücadele eden Muşspor'un bu sene ikinci lige çıkacağına inandığını söyledi.

        Taraftarın her zaman takımını destekleyeceğini belirten Çakır, "Seyirci iyi ve kötü günde takımının yanında olan insan demek. Muşspor camiası olarak her zaman takımımızın yanında olmamız gerekiyor. Aslında çok da güzel oynuyoruz ama son dakikalarda yediğimiz gollerle beraberlikle kalan bir takım haline gelmiştik. Geçen hafta bu durumu kırdık. Bu hafta sonu da önemli bir maçımız var." dedi.

        Vatandaşları Muşspor Store'den alış veriş yapmaya davet eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Muşspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında kendi evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Antalyaspor çok güçlü bir takım. Biz de güçlüyüz, iddialıyız. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Maçın Muş'ta oynanacak olması da büyük bir avantaj. Hem böyle Süper Lig grubunda olan güçlü bir takımı ağırlamış olacağız hem de bizden birkaç lig yukarıdaki takımlara da gücümüzü görmüş olacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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