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        Muş'ta elektrik tellerine sıkışan yaralı puhu ekiplerce kurtarıldı

        Muş'un Varto ilçesinde elektrik tellerine sıkışan yaralı puhuyu ekipler kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 20:10 Güncelleme: 12.12.2024 - 20:20
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        Muş'ta elektrik tellerine sıkışan yaralı puhu ekiplerce kurtarıldı
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        Muş'un Varto ilçesinde elektrik tellerine sıkışan yaralı puhuyu ekipler kurtardı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye sırasında bir kuşun elektrik tellerine sıkıştığını fark etti.

        Ekipler, durumu VEDAŞ İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen VEDAŞ ekipleri, elektriği kestikten sonra kuşu bulunduğu yerden alarak jandarmaya teslim eti.

        Yaralı olduğu tespit edilen puhu, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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