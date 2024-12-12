Muş'ta elektrik tellerine sıkışan yaralı puhu ekiplerce kurtarıldı

Yaralı olduğu tespit edilen puhu, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye sırasında bir kuşun elektrik tellerine sıkıştığını fark etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.