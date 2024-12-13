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        Muş'ta yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Muş'ta yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 21:15 Güncelleme: 13.12.2024 - 21:15
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        Muş'ta yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Muş'ta yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12 Aralık'ta "yasa dışı bahis ve para nakline aracılık" yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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