Muş'ta yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12 Aralık'ta "yasa dışı bahis ve para nakline aracılık" yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

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