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        Muş'ta hasta bebek ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi

        Muş'ta kalp rahatsızlığı olan 8 aylık bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:56 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:08
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        Muş'ta hasta bebek ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi
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        Muş'ta kalp rahatsızlığı olan 8 aylık bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rahatsızlanan 8 aylık Ömer Ali Akdaş, Muş Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne getirildi.

        Kalp rahatsızlığı tanısı konulan bebeğin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine hava yolu ile sevkine karar verildi.

        Bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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