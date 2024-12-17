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        Muşlu çiftçi, hobi için kurduğu çiftlikte bin kanatlı hayvan besliyor

        Muş'ta 58 yaşındaki Fikret Çelik, hobi için kurduğu çiftlikte bin kanatlı hayvan besliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:59 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:59
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        Muşlu çiftçi, hobi için kurduğu çiftlikte bin kanatlı hayvan besliyor
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        Muş'ta 58 yaşındaki Fikret Çelik, hobi için kurduğu çiftlikte bin kanatlı hayvan besliyor.

        Çöğürlü köyünde yaşayan çiftçi Çelik, 5 yıl önce üç dönümlük alana kanatlı hayvan çiftliği kurdu.

        Hobi için kurduğu çiftlikte hindi, kaz, bıldırcın, tavuk ve keklik besleyen Çelik, elde ettiği yumurtaları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

        Çelik, hayvanları sevdiği için çiftlik kurmaya karar verdiğini söyledi.

        Kuluçka makinalarıyla hayvan sayısının sürekli arttığını belirten Çelik, "Çiftliği daha faal hale getirmeye gayret gösteriyorum. Buğday, ekmek kırıntısı, marketlerden aldığım sebze, meyve ve yemek artıklarıyla besliyorum. Yazın da bahçeye bırakıyorum. Yaklaşık bin kanatlı hayvanım var. Bakımlarını yapıyorum. Kar elde etmek için yapmıyorum. Ürettiğimiz yumurtaları ihtiyaç sahiplerine ve dostlarıma gönderiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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