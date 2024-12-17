Muşlu çiftçi, hobi için kurduğu çiftlikte bin kanatlı hayvan besliyor
Muş'ta 58 yaşındaki Fikret Çelik, hobi için kurduğu çiftlikte bin kanatlı hayvan besliyor.
Muş'ta 58 yaşındaki Fikret Çelik, hobi için kurduğu çiftlikte bin kanatlı hayvan besliyor.
Çöğürlü köyünde yaşayan çiftçi Çelik, 5 yıl önce üç dönümlük alana kanatlı hayvan çiftliği kurdu.
Hobi için kurduğu çiftlikte hindi, kaz, bıldırcın, tavuk ve keklik besleyen Çelik, elde ettiği yumurtaları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.
Çelik, hayvanları sevdiği için çiftlik kurmaya karar verdiğini söyledi.
Kuluçka makinalarıyla hayvan sayısının sürekli arttığını belirten Çelik, "Çiftliği daha faal hale getirmeye gayret gösteriyorum. Buğday, ekmek kırıntısı, marketlerden aldığım sebze, meyve ve yemek artıklarıyla besliyorum. Yazın da bahçeye bırakıyorum. Yaklaşık bin kanatlı hayvanım var. Bakımlarını yapıyorum. Kar elde etmek için yapmıyorum. Ürettiğimiz yumurtaları ihtiyaç sahiplerine ve dostlarıma gönderiyorum." dedi.
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