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        Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerine devam etti

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 13:46 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:04
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        Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerine devam etti
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        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

        Çocuklarına kavuşma ümidiyle her çarşamba yaptıkları eylemlerine devam eden Muşlu aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

        Eylemde evlatlarının fotoğrafını taşıyan anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

        Eyleme katılan Naciye Sönmez Yıldız, oğlunun 9 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

        Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Yıldız, "Osman, sesimi duyuyorsan dön. Oranın size hayrı yok. Kar, kış, yağmur, çamur demeden buraya senin için geliyoruz. Senin için perişan olduk. Siz çocuk değilsiniz, geri dönün." diye konuştu.

        Baba Alaattin Koçhan ise oğlunun Bursa'dan kaçırıldığını anlattı.

        DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan evladını istediğini belirten Koçhan, "Oğlumu göndersinler. Oğlum, Ersin, sesimi duyuyorsan gel. Gözümüz yollarda kaldı. Burada sana ve bütün arkadaşlarına sesleniyorum, mağaralarda, taş diplerinde canınızı kaybetmeyin, dönün gelin." dedi.

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