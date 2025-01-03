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        Van ve Muş'ta soğuk hava etkili oldu

        Van ile Muş'ta soğuk hava etkili oldu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:21
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        Van ve Muş'ta soğuk hava etkili oldu
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        Van ile Muş'ta soğuk hava etkili oldu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

        Van'ın Çaldıran ilçesinde kar yağışının ardından başlayan soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü ilçede, sabah saatlerinde sis etkili oldu.

        Görüş mesafesinin düştüğü ilçede sürücüler kontrollü ilerledi.

        Soğuk havanın etkisiyle bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.

        - Muş

        Muş'ta iki günden bu yana etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Göletli Park'ta bulunan süs havuzunun yüzeyi soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

        Bazı ağaçların kırağıyla kaplandığı kentte, bir ağaçta da buz sarkıtları oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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