Van ve Muş'ta soğuk hava etkili oldu
Van ile Muş'ta soğuk hava etkili oldu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Van ile Muş'ta soğuk hava etkili oldu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Van'ın Çaldıran ilçesinde kar yağışının ardından başlayan soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü ilçede, sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Görüş mesafesinin düştüğü ilçede sürücüler kontrollü ilerledi.
Soğuk havanın etkisiyle bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.
- Muş
Muş'ta iki günden bu yana etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Göletli Park'ta bulunan süs havuzunun yüzeyi soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.
Bazı ağaçların kırağıyla kaplandığı kentte, bir ağaçta da buz sarkıtları oluştu.
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