Devlet desteğiyle açılan "Hanımeli Kafe" Muşlu kadınların gelir kapısı oldu

İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Bulanık ilçesinde kadınlar, evlerinde yaptıkları yemekleri ve aile destek merkezinde ürettikleri hediyelik eşyaları, devlet desteğiyle açılan kafede satışa sunuyor.

Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçedeki kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını arttırmak amacıyla "Hanımeli Kafe Projesi"ni hayata geçirdi.

Aile destek merkezinde üretilen hediyelik eşyaların da satıldığı kafede kadınlar, hem kentin gastronomisine katkı sağlıyor hem de hünerlerini kazanca dönüştürerek ailelerinin geçimine destek oluyor.

İlçede kadınlara yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Korkmaz, "Kadınların sosyal gelişimlerini sağlamak ve aile ekonomilerine destek sunmak için ADEM'lerde (aile destek merkezi) meslek kursları ve sosyal etkinlik faaliyetleri sürdürülüyor. Merkezlerimizde kursiyerlerimizin yaptığı ürünleri satacak bir alanları yoktu. Bu alanları oluşturabilmek için proje hazırladık. Kadınlarımız için Hanımeli Kafe projesini hayata geçirdik. Kadınlarımız evlerinde yaptıkları yöresel yemekleri buraya getiriyor ayrıca kurslarda yaptıkları ürünleri kafede sergileyerek satışa sunuyor." diye konuştu.

Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz, AA muhabirine, sadece kadınların çalıştığı Hanımeli Kafe'nin ilgi gördüğünü söyledi.

"Yöremizde çok fazla kaz yetiştiriliyor. Vatandaşlarımızın talebi üzerine kafede her gün kaz etiyle yemekler yapıyoruz. 150 kişi kapasiteli kafemizde 7 kadın çalışıyoruz. Kadınlarımız kafemizden çok memnun. Amacımız kadınların yaptıkları ürünleri pazarlamaları ve ailelerine ekonomik destek sağlamalarıdır."

Bu sayede yöresel yemeklerin bilinirliliğini artırdıklarını ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

Kafeye gelenlerin yöresel yemekleri tatma imkanı bulduğunu anlatan Korkmaz, özellikle il dışından gelen memurlar veya misafirlerin yöresel yemekler için kafeyi tercih ettiğini dile getirdi.

- "Buradaki kazancımla çocuklarımı okutuyorum"

Aile destek merkezindeki kurslara katılarak hediyelik eşya üreten Derya Soysal, "Bizim gibi kadınlar için çok güzel bir mekan oldu. Evde oturmaktansa kurslarda kendimizi geliştiriyoruz. Muş'un yöresel yemeklerini kafeye satıyoruz. Böylece kazanç elde ediyoruz." diye konuştu.

Ev hanımı Netice Demir, "Kafeden çok memnunuz. Buradaki kazancımla çocuklarımı okutuyorum. Düşük bir maliyetle evde yaptığım yemekleri kafede iyi bir fiyata satıyorum." ifadelerini kullandı.