Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta kar nedeniyle 15 köy yolu kapandı

        Muş'ta etkili olan kar nedeniyle 15 köy yolu kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 10:24 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta kar nedeniyle 15 köy yolu kapandı
        ABONE OL

        Muş'ta etkili olan kar nedeniyle 15 köy yolu kapandı.

        Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Kardan dolayı 15 köy yolu ulaşıma kapandı, ekipler söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

        Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

        Kale Mahallesi'nde yaşayan besiciler, kar örtüsünün üzerinde hayvanlarını besledi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

        Kar nedeniyle yüksek kesimlerdeki 15 köy yolunun kapandığını ifade eden Yentür, yolların bir an önce açılması için ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

        Malazgirt ilçesinde de gece başlayan kar aralıklarla etkisini sürdürdü.

        Karla mücadele ekipleri, sürücülerin sıkıntı yaşamaması için ara caddelerde ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Almanya anamuhalefet liderinden 'sınır kontrolleri' sözü
        Almanya anamuhalefet liderinden 'sınır kontrolleri' sözü
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı!
        Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı!
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        5 kurşunla öldürülmüştü! Katilinin adını söylemiş!
        5 kurşunla öldürülmüştü! Katilinin adını söylemiş!
        Trump Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin gizliliğini kaldırdı
        Trump Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin gizliliğini kaldırdı
        Narenciye bahçesindeki kadın cinayetinde 3 tutuklama!
        Narenciye bahçesindeki kadın cinayetinde 3 tutuklama!
        NATO: Kriz durumundayız
        NATO: Kriz durumundayız
        "2 kırmızı kart verilmedi"
        "2 kırmızı kart verilmedi"
        "Biden korkunç bir iş yaptı"
        "Biden korkunç bir iş yaptı"
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        ABD'den dikkat çeken Panama ziyareti
        ABD'den dikkat çeken Panama ziyareti
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!

        Benzer Haberler

        Muş'ta muhtarlara yönelik "uyuşturucuyla mücadele" semineri düzenlendi
        Muş'ta muhtarlara yönelik "uyuşturucuyla mücadele" semineri düzenlendi
        Muş'ta iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı
        Muş'ta iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı
        Muş Devlet Hastanesinde akşam poliklinik hizmeti başladı
        Muş Devlet Hastanesinde akşam poliklinik hizmeti başladı
        Muş'ta "Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Dağıtım Töreni" düzenlendi
        Muş'ta "Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Dağıtım Töreni" düzenlendi
        AK Parti Bulanık İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        AK Parti Bulanık İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        Muşlu aileler, DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
        Muşlu aileler, DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü