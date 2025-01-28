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        Bulanık'ta "rahim ağzı kanseri" ile ilgili eğitim verildi

        Muş'un Bulanık ilçesinde rahim ağzı kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 17:33 Güncelleme: 28.01.2025 - 19:52
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        Bulanık'ta "rahim ağzı kanseri" ile ilgili eğitim verildi
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        Muş'un Bulanık ilçesinde rahim ağzı kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim verildi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuran kursları, kültür merkezi ve Aile Destek Merkezlerinde programlar düzenlendi.

        Sağlık ekipleri, programa katılanlara rahim ağzı kanseri konusunda eğitim verdi.

        Eğitimlerde, kanser arama testleri ve erken teşhisle rahim ağzı kanseri tedavisinin mümkün olduğuna vurgu yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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