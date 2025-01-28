Bulanık'ta "rahim ağzı kanseri" ile ilgili eğitim verildi

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuran kursları, kültür merkezi ve Aile Destek Merkezlerinde programlar düzenlendi.

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