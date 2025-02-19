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        Malazgirt'te okul servisleri denetlendi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 13:40 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:40
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        Malazgirt'te okul servisleri denetlendi
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin katılımıyla okul servisleri denetlendi.

        Denetimlerde araç belgeleri, emniyet kemeri kullanımı, araç içi düzen ve hijyen şartları, fazla yolcu taşınıp taşınmadığı ile sürücülerin yeterlilik belgeleri kontrol edildi.

        Ekipler, sürücüleri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

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