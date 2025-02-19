Malazgirt'te okul servisleri denetlendi
Muş'un Malazgirt ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin katılımıyla okul servisleri denetlendi.
Denetimlerde araç belgeleri, emniyet kemeri kullanımı, araç içi düzen ve hijyen şartları, fazla yolcu taşınıp taşınmadığı ile sürücülerin yeterlilik belgeleri kontrol edildi.
Ekipler, sürücüleri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.