Muş'ta kar festivali düzenlendi

Muş'ta Güzeldağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen kar festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği, merkeze 8 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde düzenlenen festival, Türk bayraklı kayak gösterisiyle başladı.

Vali Avni Çakır'ın vatandaşlarla voleybol oynadığı festivalde, basketbol turnuvası yapıldı, katılımcılar halay çekti.

Çocukların da kızaklarla kaydığı etkinlikte, vatandaşlara sucuk ekmek ikram edildi.

Festivalde konuşan Vali Çakır, Muş'un turizm kenti olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Düzenlenen festivalin kentin tanıtımına katkı sunacağını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Memleketimize kar bu yıl biraz geç yağdı. Bu güzel havada misafirlerimiz ve kayakseverlerle bir araya geldik. İlimiz aynı zamanda bir spor kenti. En güçlü olduğumuz branşlardan biri de kayak. Güzeldağ Kayak Merkezimiz sporcu gençlerin yetişmesine önemli katkı sunuyor. Bu tür etkinlikleri daha geniş katılımlarla düzenlemeyi hedefliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise bölgede son günlerde yoğun karın etkili olduğunu ifade etti.

Kayak merkezinde kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğunu dile getiren Taşdemir, "Kar yağışının ardından merkezimizi kayakseverler ve sporcular için hazırladık. Merkezimizi geçen hafta yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti. Festivalimiz renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar güzel zaman geçirdi. Kayak merkezimiz iki pistten oluşuyor. İlimizde 500'e yakın lisanslı sporcumuz bulunmakta. Kayak sporunda daha çok sporcu yetiştireceğiz." diye konuştu.

Festivale, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.