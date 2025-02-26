Muş'ta tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Hasköy-Mutki kara yolunun kapanmasıyla bölgeye gittiklerini belirten Karakan, "Yolun kapanmasıyla araçlar mahsur kalmıştı. Bu araçlarda hasta vatandaşlarımız da vardı. Vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışma başlattık. Yolu ulaşıma açarak onları kurtardık. Bölgede tipi etkisini sürdürüyor." dedi.

Karla mücadele ekibinin bir saatlik çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

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