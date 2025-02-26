Muş'ta tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Muş'ta tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 30 araçtaki vatandaşlar, karayolları ekiplerince kurtarıldı.
Muş'ta tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 30 araçtaki vatandaşlar, karayolları ekiplerince kurtarıldı.
Hasköy-Mutki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi yakınlarında yoğun tipi nedeniyle 30 araç yolda kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.
Karla mücadele ekibinin bir saatlik çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
Ekip Şefi İdris Karakan, yüksek kesimlerde yer yer tipinin etkili olduğunu söyledi.
Hasköy-Mutki kara yolunun kapanmasıyla bölgeye gittiklerini belirten Karakan, "Yolun kapanmasıyla araçlar mahsur kalmıştı. Bu araçlarda hasta vatandaşlarımız da vardı. Vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışma başlattık. Yolu ulaşıma açarak onları kurtardık. Bölgede tipi etkisini sürdürüyor." dedi.
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