Üniversiteliler ihtiyaç sahiplerine iftarda yemek götürüyor

İBRAHİM YALDIZ - Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, kar ve soğuk havaya aldırış etmeden ihtiyaç sahibi ailelere ramazanda sıcak yemek götürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Komşum Projesi" kapsamında Muş'taki Danişmend Gazi, Sultan Alparslan, Müştak Baba, 1071 ve Malazgirt erkek ve kız öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, 5 yıldır ihtiyaç sahibi ailelere yemek ulaştırıyor.

Yurtlarda çıkan yemeklerin israf edilmemesi ve öğrencilerin yardımlaşma duygusunun pekiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen projeye destek veren 25 gönüllü öğrenci, ramazanda da bu uygulamayı sürdürüyor.

Her gün hazırlanan 4 çeşit yemeği hijyen koşullarına uygun olarak paketleyip araçlarla ya da yürüyerek belirlenen evlere teslim eden öğrenciler, gönüllü olarak yer aldıkları projeyle hem yemek israfını önlüyor hem de ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrasında sıcak yemek olmasına aracılık ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, AA muhabirine, kuruma bağlı 5 yurtta öğrencilerin gönüllü olarak Komşum Projesi'nde yer aldığını söyledi.

Yurtların mutfaklarında pişen sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:

"Ailelerimizi gizli tutuyoruz. Yıllardır devam eden bir proje. Ramazan ayının gelmesiyle projemizi daha da yoğunlaştırdık. Her gün kurumumuzun imkanlarıyla gençlerimiz sıcak yemekleri ailelere ulaştırıyor. Böylece yurtlarımızda yemeğin israf olmasının önüne geçmiş oluyoruz. Gençlerimiz hem israfa dikkat çekilmesi hem de yardımlaşma duygularının pekişmesi noktasında gayret gösteriyor. Muş'ta gençlerimiz kara kışa aldırmadan yemekleri ailelere ulaştırıyor. Ramazan ayında yaklaşık 600 aileye yemek götüreceğiz ve öğrencilerin yardımlaşma duygularını pekiştireceğiz. Yurtlarımıza kalan gençlerimizi de gönüllüler kervanına katıyoruz."

- "Daha çok aileye ulaşmaya çalışıyoruz"

Danişmend Gazi Öğrenci Yurdu Müdürü Hasan Yarçin de yurtta kalan öğrencilerin bu tür sosyal sorumluluk projelerine önem verdiğini belirtti.

Gönüllü öğrencilerin yurtta paketledikleri yemekleri iftardan önce ailelere ulaştırdığını dile getiren Yarçin, şöyle konuştu:

"Proje, Bakanlığımız tarafından 2020'de hayata geçirildi. Bütün öğrencilerimizi bu sürece dahil ederek daha çok aileye ulaşmak istiyoruz. Bu yıl iftar vaktinden önce yemekleri ailelere yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Öğrencilerimiz yılmadan bu soğuk havaya rağmen yemekleri sıcak bir şekilde ailelerimize ulaştırmaya çalışıyor."

Biyoloji Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Vesila Yıldırım da idarenin belirlediği komşulara yemek götürdüklerini belirterek, "Arkadaşlarla yemekleri paketleyip komşularımıza teslim ediyoruz. Bu projede yer aldığım için mutluyum." dedi.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencisi Emine Güven de "Soğuk havaya rağmen ailelerimizin kalplerini ısıtabildiysek, yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bizlere. Ramazan ayında yemeklerini ailelerimize götürdüğümüz için ayrıca mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Muhammet Ekrem Karakurt ise 2 yıldır gönüllü olarak projede yer aldığını söyledi.

Karakurt, "Ramazan ayı ile bu proje çok daha değerli oluyor. Bu projenin maneviyatı ve empati duygusunu çok geliştirdiğini düşünüyorum." dedi.