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        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Muş'ta ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor

        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Muş Temsilciliği, ramazan dolayısıyla kentteki ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:53 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:59
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        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Muş'ta ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor
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        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Muş Temsilciliği, ramazan dolayısıyla kentteki ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarına devam ediyor.

        Vakfın Muş temsilcisi Mustafa Şakar, ramazanda kente ekonomik zorluklarla mücadele eden ihtiyaç sahibi 800 ailenin bazılarına gıda bazılarına da beyaz eşya yardımında bulunduklarını söyledi.

        Ramazan boyunca ve bayramda yardım çalışmalarının devam edeceğini belirten Şakar, "Yurt içi ve yurt dışındaki yardımlar dolayısıyla yoğunluk yaşıyoruz. Muş'ta yaklaşık 800 alemiz var. Bu ailelerimiz için hazırladığımız gıda kolilerini dağıtmaya devam ediyoruz. Özellikle Gazze için yardımlarımız devam ediyor. Hayırseverlerin katkısını bekliyoruz." diye konuştu

        Kentte kar ve soğuk havaya rağmen gönüllülerin kapı kapı dolaşarak ramazan kolisi dağıttığını anlatan Şakar, "Kar nedeniyle sokaklarda dolaşmak çok zor. Gönüllülerimizle bağışçılarımızın bize ulaştırdığı yardımları en kısa sürede ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmak için gayret gösteriyoruz. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz." dedi.

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