Bulanık'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

Öğrencilerin şiirler okuduğu ve gösteriler yaptığı programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Erdem Akyürek yaptı.

Muş'un Bulanık ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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