Bulanık'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
Muş'un Bulanık ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Muş'un Bulanık ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçe meydanında Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Gençlik Merkezinde devam edildi.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Erdem Akyürek yaptı.
Öğrencilerin şiirler okuduğu ve gösteriler yaptığı programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Mehmet Taşkın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tuncel, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Hikmet Al, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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