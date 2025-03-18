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        Muş'ta "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi

        Muş'ta, 4 şehit ailesine, törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 17:06 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:06
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        Muş'ta "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi
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        Muş'ta, 4 şehit ailesine, törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

        Valilik makamında şehit aileleriyle bir araya gelen Vali Avni Çakır, vatanın birliği ve huzuru için şehit olan 4 güvenlik korucusu adına hazırlanan madalyaların teslimi için tören düzenlediklerini belirtti.

        "Bu beraatlar, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanarak ailelerine teslim edilmek üzere Valiliğimize gönderildi" diyen Çakır, şöyle konuştu:

        "Cumhurbaşkanımızı temsilen ailelerimize madalyalarını verdik. Muş halkı da hem Cumhuriyet döneminde hem Osmanlı döneminde her zaman devletinin, milletinin emrinde olmuş ve bu uğurda da onlarca, yüzlerce şehit vermiş bir ilimiz. Bu konuda toplumun her kesiminden şehitlerimiz var. Bu anlamda devletimiz ve milletimiz adına tüm şehitlerimize, şehit ailelerimize minnet ve şükran duyduğumu ifade ediyorum. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Allah geride kalan tüm yakınlarına sağlık, sıhhat ve afiyet dolu günler nasip etsin."

        Ailelere, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nın takdim edildiği törene, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kırtay da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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