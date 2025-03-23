Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Nijeryalı forvetiyle güçlenen Muşspor'un hedefi 2. Lig

        İBRAHİM YALDIZ - Türkiye Futbol Federasyonu Nesine 3. Ligi'nde mücadele eden Muşspor, transfer ettiği Nijeryalı forvet Stanley Ohawuchi ile ligi en şekilde tamamlamak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 11:01 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nijeryalı forvetiyle güçlenen Muşspor'un hedefi 2. Lig
        ABONE OL

        İBRAHİM YALDIZ - Türkiye Futbol Federasyonu Nesine 3. Ligi'nde mücadele eden Muşspor, transfer ettiği Nijeryalı forvet Stanley Ohawuchi ile ligi en şekilde tamamlamak istiyor.

        Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Muşspor, devre arasında 2. Lig ekibi Erbaaspor'dan 34 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Ohawuchi'yi transfer etti.

        Kısa sürede kente ve takıma uyum sağlayan Ohawuchi, Şehir Stadyumu'nda devam eden antrenmanlarda hırsı ve sergilediği performansla göz doldurdu.

        Ligde 40 puan ile 6'ncı sırada bulunan takım, tecrübeli forvetleriyle ikinci yarıda daha çok puan toplayarak üst lige çıkmayı hedefliyor.

        - "Muşspor'a transfer olduğum için çok mutluyum"

        Futbola ülkesinde 14 yaşında başlayan Ohawuchi, AA muhabirine, şimdiye kadar İspanya, Fransa, Malta, Suudi Arabistan ve Mısır'daki takımlarda oynadığını söyledi.

        Muş'a gelmeden önce birçok üst düzey takımda futbol oynadığını belirten Ohawuchi, "Muşspor'a transfer olduğum için çok mutluyum. Çünkü bu takımın büyük bir hırsı var. Ben de hırslıyım. Hırsı olmayan takımları sevmem. Bu nedenle buraya geldim." dedi.

        Takımın başarısı için mücadele edeceğini anlatan Ohawuchi, şunları kaydetti:

        "İlk kez Fransa'da kar gördüm. Türkiye'de bu tür bir kışı ilk kez görüyorum. Takımın üçüncü ligde olmaması gerekiyordu. 1. ligde olmalıydı. Takım hakkında bunları hissediyorum. Birçok ülkede futbol oynadıktan sonra Türkiye'ye geldim. Takımdakiler gerçekten çok anlayışlı. Umarım çok iyi devam ederiz ve hedefimize ulaşırız."

        - "Ohawuchi bizim için değerli"

        Teknik Direktör Fatih Çardak ise ikinci lige çıkmak için emin adımlarla ilerlemeye çalıştıklarını dile getirdi.

        Yapılan transferlerle takımı güçlendirdiklerine dikkati çeken Çardak, şu ifadeleri kullandı:

        "İkinci yarı zorluk derecesi daha yüksek oluyor. Performansımızın üzerine çıkmak için güce ihtiyacımız vardı. İki tecrübeli oyuncuyu takıma katarak yolumuza emin adımlarla devam etmeye çalışıyoruz. Nijeryalı Ohawuchi bizim için değerli. Devre arasında böyle bir transfer ihtiyacımız doğunca Ohawuchi ile yollarımız kesişti. Ohawuchi'nin göz doldurucu bir performans sergileyeceğini, takımımıza güç katacağını ve hedeflerimiz doğrultusunda bize yardımcı olacağından hiç şüphemiz yok. Gayet keyifli bir çalışma ortamımız var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        CHP'de ön seçim günü
        CHP'de ön seçim günü
        İmamoğlu'nun ifadeleri tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadeleri tamamlandı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Bulanık Kaymakamı Koşansu, yaşlılarla bir araya geldi
        Bulanık Kaymakamı Koşansu, yaşlılarla bir araya geldi
        Muş'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
        Muş'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
        Bulanık'ta 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği yapıldı
        Bulanık'ta 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği yapıldı
        Muş Valisi Çakır'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Bulanık Kaymakamı Koşansu gençlerle iftar yaptı
        Bulanık Kaymakamı Koşansu gençlerle iftar yaptı
        Muşlu besici devletin sağladığı desteklerle hayal ettiği tesisi kurdu
        Muşlu besici devletin sağladığı desteklerle hayal ettiği tesisi kurdu