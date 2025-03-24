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        Muş'ta buzağıların ücretsiz küpelenmesi çalışmalarına başlandı

        Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) arasında imzalanan protokol kapsamında buzağıların ücretsiz küpelenmesine yönelik çalışmalar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 14:02 Güncelleme: 24.03.2025 - 14:20
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        Muş'ta buzağıların ücretsiz küpelenmesi çalışmalarına başlandı
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        Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) arasında imzalanan protokol kapsamında buzağıların ücretsiz küpelenmesine yönelik çalışmalar başladı.

        Protokol çerçevesinde, DSYB'den veteriner hekim ve veteriner sağlık teknikerlerinden oluşan 8 kişilik ekip, Hasköy ilçesindeki mahalle ve köylerde küpeleme çalışması yürüttü.

        DSYB Başkan Yardımcısı Necat Emre, AA muhabirine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile yaptıkları sözleşme kapsamında kent genelindeki buzağıları küpelemeye çalıştıklarını belirtti.

        Bu yıl yaklaşık 85 bin buzağıyı küpelemeyi hedeflediklerini belirten Emre, şunları kaydetti:

        "Sahada veteriner hekim ve veteriner sağlık teknikerlerinden oluşan 8 ekip, köy ve ilçelerde çalışmalarına devam ediyor. Tüm çiftçilerimizin buzağılarına küpe yapmasını istiyoruz. İl genelinde buzağıların küpelenmesi işlemi düzenli olarak yapılıyor. Çiftçilerimiz, devletin teşvik ve desteklerinden faydalanabilmesi için bu işlemi yapması gerekir."

        Emre, küpe numaralarının, kayıt sistemlerinin doğru şekilde işleyebilmesini sağlayıp, teşvik ve destekleme süreçlerinin düzgün yürütülmesine katkı sunduğunu ifade etti.

        Hürriyet Mahallesi Muhtarı Murat Bağatur ise çalışmaların yaklaşık bir hafta devam edeceğini dile getirerek, besicilere buzağılarını küpelemeleri çağrısında bulundu.

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