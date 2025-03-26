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        Muş Valisi Çakır'dan Kadir Gecesi mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:52 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:52
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        Muş Valisi Çakır'dan Kadir Gecesi mesajı
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        Muş Valisi Avni Çakır, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çakır, mesajında, rahmet ve bereket ayı olan ramazanda Kadir Gecesi'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Duaların kabul olduğu, gönüllerin arındığı ve manevi huzurun en derin şekilde hissedildiği mübarek gecenin birlik ve beraberliğin pekiştiği, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarının güçlendiği bir rahmet vesilesi olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu kutlu gece, bizlere affın, merhametin ve huzurun kapılarının sonuna kadar açıldığını hatırlatmaktadır. Kadir Gecesi, sadece bireysel ibadetlerimizle değil, aynı zamanda birlik içinde yardımlaşarak, paylaşarak ve dayanışma içinde olarak idrak edilmesi gereken mukaddes bir zaman dilimidir. Bu mübarek gecede, dualarımızı yalnızca kendimiz için değil, vatanımızın huzuru, milletimizin birlik ve beraberliği, tüm insanlığın barış ve esenliği için de semaya yükseltmeliyiz. Zorlukları aşmanın, karanlıkları aydınlığa çevirmenin yolu, birbirimize kenetlenmekten, yardımlaşmaktan ve dayanışmayı en güçlü şekilde yaşamaktan geçmektedir."

        Çakır, mesajında, "Başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bu kutlu gecenin kalplerimize huzur, dualarımıza kabul, ülkemize ve tüm insanlığa barış, sağlık ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini yer verdi.

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