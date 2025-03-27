Malazgirt Kaymakamı Bayram, muhtarlar ve çiftçilerle iftar yaptı

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, köy ve mahalle muhtarları ve çiftçilerle iftarda bir araya geldi.

Millet Bahçesindeki Kitap Kafe'de Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ve İl Genel Meclis Üyesi Sait Yıldırım'ın ev sahipliğinde iftar programı düzenlendi.

Programda konuşan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirtti.

Bayram, "Bu güzel sofrada bir araya gelmek, dayanışma ruhumuzu güçlendirmek açısından çok kıymetli. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Genel Meclis Üyesi Sait Yıldırım da "Çiftçilerin ve muhtarların taleplerine her zaman duyarlıyız. Malazgirt'in kalkınması ve tarımın daha iyi noktalara gelmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Düzenlediğimiz iftar programlarıyla muhtarlarımız ve çiftçilerimizle her zaman bir arada olmaya önem veriyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi her zaman daim ettirsin." ifadelerini kullandı.