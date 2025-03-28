VEDAŞ çalışanları Malazgirt'te iftar programında buluştu

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, Bulanık ve Malazgirt'te şirket çalışanlarına yönelik iftar programı düzenledi.

Programda konuşan VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, zorlu coğrafi koşullarda şehrin her noktasında 7 gün 24 saat esasına göre canla başla çalıştıklarını belirtti.

Ramazan ayının manevi atmosferine dikkati çeken Coşar, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek bir zaman dilimindeyliz. VEDAŞ olarak zor bir coğrafyada oldukça kritik bir görevi ifa etmekteyiz. Yaptığınız iş gerçekten zor. Bölgenin kalkınması için de son derece elzem ve stratejik bir iş. Yaptığınız çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da farklı organizasyonlarda bir araya geleceğiz. Sizler bizim için önemlisiniz." diye konuştu.

Programa, şube müdürleri, Bulanık İşletme Şefi Sibel Ülker, Malazgirt İşletme Şefi Doğan Kardan, Türkerler VEPSAŞ ve LİNA şirketi çalışanları katıldı.