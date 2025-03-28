Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        VEDAŞ çalışanları Malazgirt'te iftar programında buluştu

        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, Bulanık ve Malazgirt'te şirket çalışanlarına yönelik iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:40 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        VEDAŞ çalışanları Malazgirt'te iftar programında buluştu
        ABONE OL

        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, Bulanık ve Malazgirt'te şirket çalışanlarına yönelik iftar programı düzenledi.

        Programda konuşan VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, zorlu coğrafi koşullarda şehrin her noktasında 7 gün 24 saat esasına göre canla başla çalıştıklarını belirtti.

        Ramazan ayının manevi atmosferine dikkati çeken Coşar, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek bir zaman dilimindeyliz. VEDAŞ olarak zor bir coğrafyada oldukça kritik bir görevi ifa etmekteyiz. Yaptığınız iş gerçekten zor. Bölgenin kalkınması için de son derece elzem ve stratejik bir iş. Yaptığınız çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da farklı organizasyonlarda bir araya geleceğiz. Sizler bizim için önemlisiniz." diye konuştu.

        Programa, şube müdürleri, Bulanık İşletme Şefi Sibel Ülker, Malazgirt İşletme Şefi Doğan Kardan, Türkerler VEPSAŞ ve LİNA şirketi çalışanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Savunma mı, hücum mu?
        Savunma mı, hücum mu?
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Sahte papazla vurgun! Harita çizip gömdükleri heykelleri buldurdular!
        Sahte papazla vurgun! Harita çizip gömdükleri heykelleri buldurdular!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        Tüp bebekte yüzde 30 katılım payı
        Tüp bebekte yüzde 30 katılım payı
        Hiperosmi riskine dikkat!
        Hiperosmi riskine dikkat!

        Benzer Haberler

        Muş'taki tatlıcılarda Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor
        Muş'taki tatlıcılarda Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor
        Muş'ta VEDAŞ çalışanları iftarda bir araya geldi
        Muş'ta VEDAŞ çalışanları iftarda bir araya geldi
        Bulanık Kaymakamı Koşansu, öğrencilerle iftar yaptı
        Bulanık Kaymakamı Koşansu, öğrencilerle iftar yaptı
        Malazgirt Kaymakamı Bayram, muhtarlar ve çiftçilerle iftar yaptı
        Malazgirt Kaymakamı Bayram, muhtarlar ve çiftçilerle iftar yaptı
        Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerine devam etti
        Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerine devam etti
        Muş Valisi Çakır'dan Kadir Gecesi mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan Kadir Gecesi mesajı