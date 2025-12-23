Dolandırıcılıktan aranan hükümlü Muş'ta yakalandı

Bu kapsamda "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 ay 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari D.C'nin İstanbul'dan hava yoluyla Muş'a geleceğini tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

