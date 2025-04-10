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        Bulanık'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:06 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:09
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        Bulanık'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlandı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kent Meydanı'nda Polis Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen törende, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Taşkın, törenin ardından beraberindeki emniyet personelleriyle Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'yu ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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