İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Muş'ta hayvan barınağı temel atma törenine katıldı:
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Sokak hayvanlarının vatandaşlara eziyet etmesini önlemekte kararlıyız. Bu amaçla Türkiye genelinde çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz." dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Sokak hayvanlarının vatandaşlara eziyet etmesini önlemekte kararlıyız. Bu amaçla Türkiye genelinde çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz." dedi.
Muş Valiliği'ni ziyaret eden Sağlam, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra, Vali Avni Çakır'dan kentte sahipsiz hayvanlar için yapılacak barınakla ilgili bilgi aldı.
Daha sonra Muş Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Muratgören köyünde 40 dönüm alanda inşa edilecek "Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı"nın temel atma törenine katılan Sağlam, gazetecilere, barınağın en kısa sürede hizmete alınacağını söyledi.
Alanda çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Sağlam, "Sokak hayvanlarının vatandaşlara eziyet etmesini önlemekte kararlıyız. Bu amaçla Türkiye genelinde çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu kapsamda Muş'ta bulunuyoruz. Bir ayda hayvan barınağımız tamamlanmış olacak. Böylelikle hayvanların vatandaşlarımıza eziyet etmesini önlemeye çalıştığımız gibi hayvanların da güvenli, sağlıklı, hijyen ve doğal bir ortamda yaşamlarına devam etmelerini sağlamak istiyoruz." dedi.
Kentte belediyeye ait bir barınağın daha olduğunu anımsatan Sağlam, şunları kaydetti:
"Bu işi, Sayın Valimin ciddiye aldığını gördüm. Sayın Valime ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. En kısa zamanda barınağımızı faaliyete geçireceğiz. Alanda sağlık ünitelerimiz, kısırlaştırma çalışmalarımız olacak. Hayvanların beslenmesiyle ilgili herhangi bir sorunumuz olmayacak. Mama üretim merkezini oluşturacağız. Mamamızı kendimiz üreteceğiz. 'Hayvanlar dışarıda kaldı', 'aç kaldı' gibi dedikodulara da artık vatandaşlarımız itibar etmeyecek, etmesinler. Bütün önlemleri almış bulunuyoruz."
Sağlam'a Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmetşah Şentürk eşlik etti.
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