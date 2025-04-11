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        Muş'ta "Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi" düzenlendi

        Muş'ta sağlık çalışanlarına yönelik "Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:38 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:44
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        Muş'ta "Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi" düzenlendi
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        Muş'ta sağlık çalışanlarına yönelik "Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi" düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AFAD İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitim tamamlandı.

        Eğitimle sağlık çalışanlarına doğum sırasında karşılaşılabilecekleri acil durumlara karşı bilgi ve beceri kazandırılması hedeflendi.

        Eğitime katılan 50 sağlık çalışanına sertifika verildi.

        İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve yeni doğan bebeklere daha iyi hizmet sunmayı amaçladıklarını söyledi.

        Eğitimin önemine değinen Hacıoğlu, üçüncüsünü düzenledikleri eğitimin sağlık çalışanlarının profesyonel gelişimine katkı sağladığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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