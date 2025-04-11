Muş'ta "Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi" düzenlendi

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve yeni doğan bebeklere daha iyi hizmet sunmayı amaçladıklarını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AFAD İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitim tamamlandı.

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