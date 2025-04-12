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        Muş'ta 13 yaşındaki çocuk tüp yüklü kamyoneti durdurarak olası kazayı önledi

        Muş'ta park halindeyken el freni çekilmediği için hareket eden tüp yüklü kamyonet, 13 yaşındaki Yusuf Taviş'in dikkati sayesinde durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 15:26 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:26
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        Muş'ta 13 yaşındaki çocuk tüp yüklü kamyoneti durdurarak olası kazayı önledi
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        Muş'ta park halindeyken el freni çekilmediği için hareket eden tüp yüklü kamyonet, 13 yaşındaki Yusuf Taviş'in dikkati sayesinde durduruldu.

        İstasyon Caddesi'nde, önceki gün sokakta park halindeki tüp yüklü kamyonet, el freni çekilmediği için hareket etti.

        İçinde sürücü olmayan aracın yokuş aşağı indiğini fark eden Taviş, koşarak bindiği kamyonetin el frenini çekerek durdurdu.

        Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde Taviş'in koşarak kamyoneti durdurması ve sürücünün gelip kamyoneti sürmesi yer alıyor.

        Bir lokantada çalışan Taviş, "Dükkanda çalışırken, bir aracın sürücüsü olmadan ilerlediğini gördüm. İşi bıraktım ve koşarak aracın kapısını açıp şoför koltuğuna oturarak el frenini çektim. O esnada aracı durdurdum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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