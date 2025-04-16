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        Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerine devam etti

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:25 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:29
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        Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerine devam etti
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        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

        Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini devam ettiren aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

        DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir süre oturma eylemi yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Eyleme oğlu Ersin için katılan Alaattin Koçhan, gazetecilere, 9 yıldır evlat hasreti çektiğini söyledi.

        Terör örgütü PKK ve DEM Parti'den oğlunu isteyen Koçhan, "Oğlumu neredeyse göndersinler. Artık dayanamıyorum. Oğlum Ersin, neredeysen çık gel. Bizi de düşün, bu işe bir son verelim. Bu işin çözülmesini, çocuklarımızın dönmesini istiyoruz." dedi.

        Anne Naciye Sönmez Yıldız da "Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Memleketinize dönün. Size hasret kaldık. Burada eyleme devam edeceğim." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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