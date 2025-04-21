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        Muş'ta sağlık ekipleri çocukların gelişimlerini takip ediyor

        Muş'ta İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan "Gelişimsel Değerlendirme ve Takip Tarama Programı" ile 3-6 yaş grubundaki çocukların gelişimleri takip ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:19 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:19
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        Muş'ta sağlık ekipleri çocukların gelişimlerini takip ediyor
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        Muş'ta İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan "Gelişimsel Değerlendirme ve Takip Tarama Programı" ile 3-6 yaş grubundaki çocukların gelişimleri takip ediliyor.

        Program kapsamında aralarında doktorların da bulunduğu sağlık ekipleri, köyleri gezerek çocukların kontrollerini yapıyor, aileleri bilgilendiriyor.

        Bostankent köyündeki Aile Sağlık Merkezi'ne giden görevliler, çocukların gelişimlerini değerlendirmek ve takibini sağlamak amacıyla tarama testi uyguladı.

        Ekibe öncülük eden Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli uzman Dr. Damla Taşçı Küçükşen, gazetecilere, sağlıkta hizmet kalitesini yükseltmek ve sağlık hizmetlerine ulaşma imkanlarını artırmak için söz konusu projeye başladıklarını söyledi.

        Çocukların, gelişim uzmanları tarafından değerlendirmelerinin yapıldığını belirten Küçükşen, şunları kaydetti:

        "Projenin amacı özellikle kırsal kesimlerde yaşayan ve hastanelere, sağlık hizmetlerine ulaşım zorluğu yaşayan çocuklarımızın Aile Sağlığı Merkezlerine gelerek gelişimsel olarak değerlendirmelerinin yapılmasıdır. 3-6 yaş arasında çocuklarımızın gelişimsel olarak herhangi bir risk durumlarının, otizm benzeri sendromlar ya da dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğu gibi durumların olup olmadığına yönelik değerlendirme yapılıyor. Öncelikle kırsal kesimlerde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerimizde bu hizmetimizi sağlayacağız."

        Çocuk gelişimi uzmanı Dr. Seda Nur Demir de vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına daha hızlı çözüm üretmek amacıyla projeyi yürüttüklerini dile getirdi.

        Erken çocukluk döneminde ortaya çıkabilecek gelişimsel gecikmeleri ve nöro-gelişimsel bozuklukları tespit etmeyi amaçladıklarını ifade eden Demir, "Projeyle, hastaneye gelmekte zorluk yaşayan kırsal kesimdeki çocukların gelişimleri Aile Sağlığı Merkezlerinde uygulayıcı çocuk gelişimcinin klinik gözlemi ile değerlendirilecek. Test sonucu hakkında aileye bilgi verilecek. Risk altındaki çocuklar için gerekli yönlendirmeler yapılacak. Pilot uygulama yapıldıktan sonra proje, Muş genelinde uygulanmaya başlanacak." diye konuştu.

        Köy sakini Halil Tekin ise uygulamadan memnun olduklarını, ekiplerin köydeki çocukların kontrollerini yaptığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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