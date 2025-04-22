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        Bulanık Meslek Yüksek Okulunda 23 Nisan etkinliği düzenlendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde üniversite öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 5-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:26 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:31
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        Bulanık Meslek Yüksek Okulunda 23 Nisan etkinliği düzenlendi
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        Muş'un Bulanık ilçesinde üniversite öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 5-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

        Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu (MYO) bahçesinde yapılan etkinliğin açılışında konuşan MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mehmet Latif Candemir, güzel bir program için bir araya geldiklerini söyledi.

        Çocukların bayramını kutlayan Candemir, "Burada geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte olmanın, onların heyecanını ve neşesini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklar, bizlerin yarınlarıdır. Onların mutlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümeleri, bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu bilinçle, sadece eğitim alanında değil, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimleri için de var gücümüzle çalışıyoruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        Daha sonra etkinliği organize edilen MYO Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencileri, çocuklarla oyunlar oynayarak gönüllerince eğlenmelerini sağladı, ikramda bulundu.

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