Malazgirt Kaymakamı Koşansu, sporcuları ağırladı

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, bu sene Muş 1. Amatör Ligi A Grubu'nda mücadele eden Bulanık Kop Spor Kulübü oyuncularını makamında ağırladı.

Başarılı bir sezon geçiren takımı ve Kulüp Başkanı Yasin Temel'i tebrik eden Koşansu, her zaman sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Koşansu, "Sporla meşgul olan geçlerimiz hem zararlı alışkanlıklardan uzaklaşıyor hem de daha disiplinli bir hayat yaşıyor. Takımın başarı çitasını daha da yükselteceğine inanıyorum. İdare olarak elimizden gelen desteği her zaman sunacağız." dedi.

Temel de sezonu şampiyon olarak tamamladıklarını belirterek, şampiyonluk kupasını Koşansu'ya teslim etti.