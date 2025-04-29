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        Bulanık Kaymakamı Koşansu, hastane çalışanlarıyla bir ara geldi

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, beraberindeki İlçe İnsan Hakları Kurulu üyeleri ile hastaneyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 16:52 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:52
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        Bulanık Kaymakamı Koşansu, hastane çalışanlarıyla bir ara geldi
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        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, beraberindeki İlçe İnsan Hakları Kurulu üyeleri ile hastaneyi ziyaret etti.

        Devlet Hastanesine giden Kaymakam Koşansu, Başhekim Sadrettin Arslan ve Sağlık Hizmetleri Müdürü Ayşe Zırhlı'yı ziyaret etti, çalışmalarla bilgi aldı.

        Daha sonra Evde Bakım Hizmetleri Birimi'ne geçen Koşansu, birim teknikerleri Amine Kartal ve Elif Şeker ile bir araya geldi.

        Kaymakam Koşansu'ya çalışmaları anlatan Kartal, bu hizmet sayesinde yaşlı, yatalak, engelli ve kronik hastalığı olan bireylerin takiplerini evlerinde güvenli şeklinde yaptıklarını söyledi.

        İlçede 288 kişiye evde bakım hizmeti verildiğini belirten Kartal, "Özellikle 80 yaş üstü bütün hastalarımıza gidiyoruz. Yürüyemeyen ve yatalak tanısı konulmuş bütün hastalara bu hizmeti veriyoruz. Evde mümkün olan bütün tedavilerini gideriyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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