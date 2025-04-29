Bulanık'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı
Muş'un Bulanık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı.
Muş'un Bulanık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı.
Kaymakam Ömer Övünç Koşansu başkanlığında yapılan seçim, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Yapılan hizmet ve yatırımlarla ilgili bilgilerin verildiği toplantıda 55 köy muhtarı oy kullandı.
Koşansu, seçimde Köylere Hizmet Götürme Birliğine üye seçilenleri tebrik etti.
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