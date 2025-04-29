Bulanık'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı

Yapılan hizmet ve yatırımlarla ilgili bilgilerin verildiği toplantıda 55 köy muhtarı oy kullandı.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu başkanlığında yapılan seçim, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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