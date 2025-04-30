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        TÜGVA'dan çocuklara pizza ikramı

        Muş'un Bulanık ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şubesince köylerde yaşayan çocuklara pizza ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:56 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:20
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        TÜGVA'dan çocuklara pizza ikramı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şubesince köylerde yaşayan çocuklara pizza ikramında bulunuldu.

        TÜGVA Bulanık Şubesince Samanyolu ve Üçtepe ilkokulu öğrencileri için etkinlik düzenlendi.

        Bir kafede yapılan etkinlikte çeşitli oyunlar oynandı, öğrencilere pizza ikram edildi.

        TÜGVA Şube Başkanı Fikret Aral, gazetecilere, bu tür etkinliklerin toplumda dayanışma ruhunu güçlendirdiğini söyledi.

        Çocukların yüzlerinde bir tebessüm oluşturmanın mutluluk verdiğini belirten Aral, şunları kaydetti:

        "Köy okullarındaki öğrencilere pizza etkinliği düzenledik. Amacımız, kırsal kesimdeki çocuklarımıza pizza ısmarlamaktı. Çocukların bu mutlu günlerine ortak olduk. 30 çocuğa pizza ısmarladık. Bundan sonra da bu tür faaliyetlerimiz devam edecek."

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ise "Güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar hem ilçeyi gezdiler hem de kafede pizza yediler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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