Muş'ta 7 aylık bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Muş'ta karaciğer yetmezliği olan 7 aylık bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 7 aylık Mirze Belet'e karaciğer yetmezliği tanısı konuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü, bebeğin ileri tetkik ve tedavi için başka bir hastaneye sevk edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyon Biriminden ambulans uçak talep etti.

Bunun üzerine görevlendirilen ambulans uçak, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na indi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde havalimanına götürülen bebek, ambulans uçağa alınarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli doktor Fatma Nur Erdal, karaciğer yetmezliği tanısı konulan bebeğin Ankara'ya sevkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erdal, "Şu an durumu iyiye gidiyor, umarım daha iyi olacak. Sağlık Bakanlığımızın ambulans uçak hizmeti küçük yaştaki hastalarımız için oldukça önemli. Bu hizmet sayesinde hastalarımız güvenli bir şekilde sevk edilerek daha iyi sağlık hizmeti alabiliyor." dedi.