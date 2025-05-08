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        Muş'ta 7 aylık bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Muş'ta karaciğer yetmezliği olan 7 aylık bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 20:50 Güncelleme: 08.05.2025 - 20:50
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        Muş'ta 7 aylık bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
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        Muş'ta karaciğer yetmezliği olan 7 aylık bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 7 aylık Mirze Belet'e karaciğer yetmezliği tanısı konuldu.

        İl Sağlık Müdürlüğü, bebeğin ileri tetkik ve tedavi için başka bir hastaneye sevk edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyon Biriminden ambulans uçak talep etti.

        Bunun üzerine görevlendirilen ambulans uçak, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na indi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde havalimanına götürülen bebek, ambulans uçağa alınarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli doktor Fatma Nur Erdal, karaciğer yetmezliği tanısı konulan bebeğin Ankara'ya sevkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Erdal, "Şu an durumu iyiye gidiyor, umarım daha iyi olacak. Sağlık Bakanlığımızın ambulans uçak hizmeti küçük yaştaki hastalarımız için oldukça önemli. Bu hizmet sayesinde hastalarımız güvenli bir şekilde sevk edilerek daha iyi sağlık hizmeti alabiliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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