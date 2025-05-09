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        Muş'ta engellilere yönelik mesleki kursların açılışı yapıldı

        Muş'ta engellilerin istihdamını ve sosyal hayata katılımlarını arttırmak amacıyla iki mesleki kurs açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:10 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:16
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        Muş'ta engellilere yönelik mesleki kursların açılışı yapıldı
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        Muş'ta engellilerin istihdamını ve sosyal hayata katılımlarını arttırmak amacıyla iki mesleki kurs açıldı.

        Muş Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Derneği ile Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde "Bilgisayar Destekli Muhasebe" ve "Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama" kursları düzenlendi.

        Muş Engelliler Derneği'nde kursların açılışını yapan Vali Avni Çakır, engellilere yönelik çalışmaların takdire şayan olduğunu söyledi.

        Engellilerin her alanda aktif olmaları için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Çakır, "35 yıllık idarecilik tecrübemle söylüyorum, Türkiye'nin birçok ilini gezdim. Muş Engelliler Derneği, gördüğüm en aktif derneklerden biri. Son 20 ayda üçüncü kursumuzu açıyoruz. Geçtiğimiz hafta da İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekli 1 milyon lira bütçeli sportif bir projeyi başlattık." dedi.

        Engellilerin sportif başarılarına da değinen Vali Çakır, şunları kaydetti:

        "Açtığımız kurslar vasıtasıyla engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin bir, iki saat soluklanması bile bizim için bir artı. Her zaman hem devletin kurumları hem de vatandaşlarımızla yanlarındayız. Yüzünüzün gülmesi bizi de mutlu ediyor. Bütün çabamız bu yönde."

        Muş Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ise desteklerinden dolayı Çakır'a teşekkür etti.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, Kırköy Belediye Başkanı Rahmettulah Yaktı ve Emniyet Müdürü Serkan Karaman katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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