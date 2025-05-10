Muş'ta "7. Lale Festivali" düzenlendi

Muş'un Korkut ilçesinde, kentte doğal olarak yetişen ve endemik tür olan lalelerin tanıtımına katkı sunmak amacıyla "7. Lale Festivali" düzenlendi.

Korkut Kaymakamlığı ve Korkut Belediyesinin iş birliğiyle ilçedeki Lale Meydanı'nda düzenlenen festivalde farklı yörelerin halk oyunları sahnelendi, sanatçılar şarkılar seslendirdi.

Festivale katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, Muş'un, ülkenin en güzel illerinden biri olduğunu söyledi.

Kentin doğallığını kaybetmediğini, güler yüzlü insanlarının her zaman için misafirlere gönlünü ve kapısını sonuna kadar açtığını belirten Çakır, şöyle konuştu:

"1071'de, Malazgirt'te Sultan Alparslan ve onun kutlu ordusu bu güzel vatanı bizlere yurt yaptı. Bu güzel vatanın bütün güzellikleri sadece bizlerin değil, tüm dünyanın ilgisini çekecek güzellikte. Bölgemizin huzur beldesi haline gelmesiyle dışarıdan gelen misafirlerimiz var. Edirne nasılsa inanın Muş da öyle, Hakkari de öyle. Bunun yansıması olarak da inşallah turizmde çok canlı bir ilerleme ve gelişme var. Muş'umuz, sahip olduğu bu doğal güzelliklerle, gastronomisiyle, misafirperverliğiyle turizmdeki gelişmelerde yerini alacak. Bizler de bu güzel şehrimizi ve ilçemizi turizmde ve gelişmişlikte, kalkınmışlıkta hak ettiği yeri alması için uyumla çalışıyoruz."