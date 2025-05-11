Muş'ta "özel öğrenciler" farkındalık yürüyüşü yaptı

Muş'ta bir araya gelen özel gereksinimli öğrenciler, "Engelliler Haftası" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu öncülüğünde, Muş Belediyesi önünde bir araya gelen öğrenci, öğretmen ve engelli yakınları, "Dünyamızı güzelleştiren farklılıklardır", "Tıpkı sizin gibiyiz + 1 farkla", "Hayatı yaşamak için engel yok" ve "Otizm engel değil farklılıktır" yazılı dövizler taşıyarak, Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından katılımcılara hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kentte Engelliler Haftası süresince çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Engelli vatandaşların yaşadığı sıkıntıların farkında olunması gerektiğini belirten Kıvanç, "Bugün özel öğrencilerimizin katılımıyla yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Etkinliğimize yoğun bir ilgi oldu. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Çocuklarımızın günlük yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürmelerini sağlamak için farkındalık çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.