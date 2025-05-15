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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Karadağ, Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 15:23 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:35
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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Karadağ, Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı
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        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

        Dün, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Karadağ için Tandoğan köyündeki okulun bahçesinde tören düzenlendi.

        Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından özgeçmişi okundu, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir cenaze namazını kıldırdı, dua etti.

        Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, törende göz yaşlarına hakim olamayan şehidin yakınlarını teskin etti.

        Silah arkadaşları da şehidin bordo beresini tabutun üzerine bıraktı.

        Daha sonra cenaze aracıyla köydeki mezarlığa götürülen şehit Karadağ'ın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

        Defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

        Bakan Yardımcısı Kaya, Vali Çakır ve Tümgeneral Atay, Karadağ'ın ağabeyleri Cüneyt ve Mehmet Karadağ'a Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını teslim etti, başsağlığı dileğinde bulundu.

        Törene, şehidin yakınları, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum amirleri, askeri erkan ve kent sakinleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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