Şehit Piyade Uzman Çavuş Karadağ, Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Törene, şehidin yakınları, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum amirleri, askeri erkan ve kent sakinleri katıldı.

Bakan Yardımcısı Kaya, Vali Çakır ve Tümgeneral Atay, Karadağ'ın ağabeyleri Cüneyt ve Mehmet Karadağ'a Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını teslim etti, başsağlığı dileğinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, törende göz yaşlarına hakim olamayan şehidin yakınlarını teskin etti.

Dün, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Karadağ için Tandoğan köyündeki okulun bahçesinde tören düzenlendi.

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