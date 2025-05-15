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        Malazgirt'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde, Ziraat Bankası 160. Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:41 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:46
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        Malazgirt'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde, Ziraat Bankası 160. Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

        Okulda düzenlenen fuara katılan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, özel öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi.

        Projelerle ilgili detaylı bilgiler alan Bayram, özel çocukların ortaya koyduğu özgün fikirlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Bilim fuarında görev alan öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Bayram, "Her biri emekle ve özveriyle hazırlanmış bu projeler, sizlerin bilimsel düşünme kabiliyetinizi ortaya koyuyor. Bu başarılarınızla gurur duyuyoruz." dedi.

        Fuara, Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenci aileleri katıldı.

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