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        Muş'ta Gazze için kermes düzenlendi

        Muş'ta İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye yardım kermesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:18 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:27
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        Muş'ta Gazze için kermes düzenlendi
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        Muş'ta İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye yardım kermesi gerçekleştirildi.

        Muş Alparslan Üniversitesi İkra Öğrenci Kitap Topluluğu tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, Gazze halkına yapılan yardım için kullanılacak.

        İkra Öğrenci Kitap Topluluğu Başkanı Rabia Azize Yıldız, gazetecilere, kermesin iki gün süreceğini söyledi.

        Amaçlarının Gazze halkının yaralarına bir nebze de olsa derman olmak olduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizin yardım etmesiyle buradaki gönüllülerle bir araya gelerek kermes düzenledik. Yurtta kalanlar el becerileriyle bir şeyler yapıp ürünler ortaya koymaya çalıştılar. Muş'taki hanımlar da evlerinden bir şeyler getirdiler. Çocuklar için uçurtmalar yaptırdık. İnşallah bunları satıp gelirini Filistin'e göndereceğiz."

        Rabia Büyükdağ ise "Amaç onlara destek olmak, onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Bunun için bütün varlığımızla buradayız. Hem maddi hem de manevi onların yanındayız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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