Muş'ta "sağlıklı yaşam" için boy ve kilolar ölçülüyor
Muş'ta "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında ekipler, vatandaşların boy ve kilo ölçümlerini yapıyor.
Muş'ta "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında ekipler, vatandaşların boy ve kilo ölçümlerini yapıyor.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun bulunduğu alanlarda boy ve kilo ölçümleri yaparak vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilgilendiriyor.
Elde edilen veriler doğrultusunda vücut kitle endeksi değerleri yüksek çıkanlar, sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendiriliyor.
İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Besim Hacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaları 25 ekiple yürüttüklerini söyledi.
Birçok noktada ekiplerin vatandaşların boy ve kilo ölçümlerini yaptığını belirten Hacoğlu, "Burada amaç kilosu fazla, obez olanları tespit edip, diyetisyenimize yönlendirmek, fazla kilolarını vermelerini sağlamak. Çünkü obezlere yönelik komplikasyonlar gelişebilir. Sağlık açısından çok önemli." dedi.
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