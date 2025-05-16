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        Muş'ta "sağlıklı yaşam" için boy ve kilolar ölçülüyor

        Muş'ta "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında ekipler, vatandaşların boy ve kilo ölçümlerini yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 19:33 Güncelleme: 16.05.2025 - 19:39
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        Muş'ta "sağlıklı yaşam" için boy ve kilolar ölçülüyor
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        Muş'ta "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında ekipler, vatandaşların boy ve kilo ölçümlerini yapıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun bulunduğu alanlarda boy ve kilo ölçümleri yaparak vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilgilendiriyor.

        Elde edilen veriler doğrultusunda vücut kitle endeksi değerleri yüksek çıkanlar, sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendiriliyor.

        İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Besim Hacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaları 25 ekiple yürüttüklerini söyledi.

        Birçok noktada ekiplerin vatandaşların boy ve kilo ölçümlerini yaptığını belirten Hacoğlu, "Burada amaç kilosu fazla, obez olanları tespit edip, diyetisyenimize yönlendirmek, fazla kilolarını vermelerini sağlamak. Çünkü obezlere yönelik komplikasyonlar gelişebilir. Sağlık açısından çok önemli." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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