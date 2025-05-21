Muş'ta Müzeler Haftası kutlandı

Muş'ta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce "Müzeler Haftası" kapsamında etkinlik yapıldı.

Müze bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Cihat Abukan, yaptığı konuşmada, Muş'un 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan ile tanındığını söyledi.

Coğrafyanın tarihi anlamda çok değerli olduğunu belirten Abukan, şunları kaydetti:

"Müzelerdeki eserleri, yer altından çıkan kalıntılar olarak görmemek lazım. Buradaki eserleri geçmişle günümüz arasında oluşan bir bağ olarak görmek lazım. Yani geçmişte burada yaşayan medeniyetlerin nasıl yaşadıklarını, ne çektiklerini, nasıl zaferler kazandıklarını bizlere gösteren bir numune, bir örnek olarak görmek lazım. Müzelerimiz öğrencilerimize, gençlerimize, halkımıza zaten ücretsiz bir şekilde açık. Her zaman ziyaret edebilirler. Burada Muş'un tarihini görebilirler.”

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Şengül ise "1071 Malazgirt Savaşı'nın geçtiği alanın sondaj ve kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığımızın projesi kapsamında her yıl yaz aylarında devam ediyor. Kazılarda çıkan eserler müzelerimizde sergilenecek." dedi.