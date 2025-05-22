Malazgirt'te at yarışı yapıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde at yarışı yapıldı.

Malazgirt Atçılar Derneği tarafından Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda at yarışı etkinliği düzenlendi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği yarışı Muhittin Gök kazandı.

Dernek Başkanı Bülent Güvenir, at yarışı kültürünü yaşatmak istediklerini söyledi.

Her yıl bu yarışları sürdürmeyi hedeflediklerini ifade eden Güvenir, "At yarışları, sadece sportif faaliyet değil aynı zamanda yüzyıllardır süren kültürel mirasın yaşatılması anlamına geliyor. İlçenin dört bir yanından gelen seyirciler, ata sporu etrafında bir araya gelerek tarihle iç içe bir gün yaşadı." dedi.

Nurettin köyü muhtarı Ekrem Dinç ise "Bu topraklarda at, sadece ulaşım aracı değil bizim için bir kimliktir. Bu kültürü yaşatmak ve genç nesillere aktarmak adına bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.